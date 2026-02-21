El argentino Renzo Saravia llega a Valencia para cerrar su fichaje como valencianista

El lateral derecho de 32 años llega como agente libre después de jugar la primera parte de la temporada en el Atlético Mineiro y ocupará la ficha libre que ha dejado Foulquier, que estará de baja el resto de temporada tras su paso por el quirófano.

En su llegada a la capital valenciana, Saravia se mostró “muy contento” en declaraciones a los medios: “Estoy muy feliz de llegar a una ciudad tan hermosa como Valencia y un club tan grande. A aprovechar y ponerme a disposición del club”.

“La idea es venir a hacerlo bien hasta el final de temporada y en un futuro veremos, quiero dejar una buena imagen. Ojalá seguir más tiempo”, aseguró.

Además, Saravia también habló sobre su estado físico: “Me he estado entrenando, soy un profesional, he estado trabajando en Argentina. Ahora quiero estar a disposición del entrenador y estar con el equipo cuando disponga. Estoy preparado para jugar".

Esta será la primera oportunidad del argentino en España, que comenzó su carrera profesional en el Belgrano y después pasó por el Racing. En la 2019-20 fichó por el Oporto y desde 2020 ha jugado en Brasil entre Internacional, Botafogo y Atlético Mineiro, donde ha estado desde 2023.