Chicago Fire comienza la construcción de un estadio de 750 millones de dólares

El dueño del club, Joe Mansueto, estuvo presente en el evento organizado en el denominado '78', uno de los terrenos más codiciados en el centro de Chicago que el Fire compró con una inversión totalmente privada.

"Es un día histórico para el Chicago Fire y por la ciudad que llamamos casa. Con este estadio pretendemos invertir en Chicago y crear una casa de nivel mundial para nuestros aficionados", dijo Mansueto.

El estadio, dibujado por Gensler, contará con 22.000 asientos y césped natural, así como una grada de animación especial y ofertas 'premium' de hospitalidad.

La nueva casa del Fire debería abrir en 2028 y será el primer gran estadio edificado en Chicago en más de 30 años.