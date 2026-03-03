Español Iván Sánchez, tras salir de Irán: “Lo importante es que ya estoy con mi familia”

El extremo, que firmó este verano un contrato por dos temporadas con el Sepahan, desveló a EFE que salió de Teherán, la capital iraní, por vía terrestre y que, junto con el hispanomarroquí Munir El Haddadi, exfutbolista del Barcelona, Sevilla, Getafe y Leganés, y que en Irán milita en el Esteghlal, llegaron a la frontera con Turquía tras un viaje de doce horas.

Durante el trayecto, Iván Sánchez, de 33 años, admitió que vio “algunos misiles que se estrellaban en el cielo con las defensas de Irán, pero se veían desde muy lejos y la única preocupación era que no tenía contacto con la familia”.

“Tardamos unas doce horas en llegar a la frontera con Turquía y es verdad que no tuvimos problemas por tener visado español, pero lo importante es que ya estoy aquí, con la familia por fin”, aseguró el futbolista andaluz, que ha militado en el Real Jaén, Atlético de Madrid B, Almería, Albacete, Elche, Birmingham City y Real Valladolid.

“Ahora quiero descansar con la familia, bajar algún fin de semana a Jaén para estar con mis padres y pensar después qué haremos en el futuro”, comentó Iván Sánchez.

El futbolista tiene un año más de contrato con el Sepahan de la Irán Pro League y, en este sentido, precisó que están a expensas de lo que les digan.

"Las conexiones con Irán están casi cortadas, pero los dirigentes nos han dicho que no nos preocupemos”. Además, añadió: “El club en todo momento me ayudó a salir del país. Mi representante está pendiente de todo y habrá que esperar a lo que diga la FIFA”, apuntó.