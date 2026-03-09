Rodri, multado por críticas a los árbitros

La Federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha decidido sancionar al español Rodri por “actuar de forma impropia en una entrevista pospartido haciendo comentarios que ponen en entredicho la imparcialidad y/o la integridad de un colegiado”, lo que va en contra de las reglas de dicha institución.

“No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado el partido”, dijo Rodri tras el empate a dos contra los Spurs en el que desperdiciaron una ventaja de dos goles.

“Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es solo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral. No es justo porque trabajamos mucho y es muy frustrante” , añadió en declaraciones a la Premier League el español, que remarcó que actualmente es “imposible” hablar con los colegiados.

La FA ha confirmado que Rodri admitió la culpabilidad y por la comisión reguladora le ha impuesto esta multa y una advertencia respecto a su comportamiento en el futuro. En las alegaciones que presentó, Rodri matizó algunas de sus declaraciones y explicó que cuando se refería a que “no quieren que ganemos” no se refería a los árbitros, sino al resto de aficionados de la Premier League.

“Estas palabras no se refería a los árbitros, que son neutrales en sus decisiones. No dije que no fueran neutrales, como indican los artículos en prensa que me habéis enviado”, aseguró el centrocampista español.

A la hora de no sancionar al español con una multa superior, la FA tuvo en cuenta que el español no es la lengua materna de Rodri, que admitió la culpa, que las declaraciones se realizaron justo después del partido y no fueron repetidas en otras entrevistas y que ha cooperado en la investigación, además de que no es reincidente.

Según lo escrito por comisión, en ningún momento la FA pidió que se sancionara a Rodri con algún partido de suspensión y la propia comisión indicó que decidieron de forma unánime que la sanción se quedara en una multa económica. EFE