Juan Sinforiano, entre los convocados por Bolivia para la repesca mundialista

La lista de la Verde toma en cuenta a gran parte de los futbolistas que fueron constantes para Óscar Villegas y que consiguieron la séptima casilla en las Eliminatorias suramericanas con 20 puntos, por delante de Venezuela, Perú y Chile.

Lea más: Paraguayo Moreira llega a 100 goles en Honduras

La nómina se caracteriza por una combinación de juventud y experiencia, en la que se destaca la trayectoria de los porteros Carlos Lampe y Guillermo Viscarra, además del defensa y capitán Luis Haquín, mientras que en el mediocampo también son claves Moisés Villarroel y Víctor Abrego en el frente de ataque.

En su llamado, Villegas mantiene a los principales futbolistas de Bolivia: el delantero Miguel Terceros, del Santos; Ramiro Vaca, del Wydad Casablanca marroquí; y el mediocampista Robson Matheus, quien el domingo se coronó campeón del torneo boliviano de verano con el Bolívar.

La principal novedad en la nómina es la inclusión del paraguayo-boliviano Juan Sinforiano Godoy, de 32 años, del Always Ready, quien se ganó un lugar gracias a sus buenas actuaciones y goles en el torneo local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las principales ausencias son el delantero Bruno Miranda, del Aucas ecuatoriano; el mediocampista Henry Vaca, quien está inactivo desde que concluyó su contrato con el Oriente Petrolero el año pasado; y el goleador histórico de Bolivia, Marcelo Martins Moreno.

Martins salió del retiro a mediados de febrero y fichó por el Oriente Petrolero con la intención de lograr un espacio en la lista de Villegas, pero sus dos goles de penalti en dos partidos, en los que disputó solo los últimos minutos de cada enfrentamiento, no convencieron al seleccionador.

El “Flecheiro”, que cumplirá 39 años, es el máximo goleador de Bolivia con 31 tantos y disputó su último partido con la Verde en noviembre de 2023 para retirarse en abril de 2024 en Cruzeiro, de Brasil.

Bolivia rendirá su último examen antes de disputar el Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, en Monterrey, México, el domingo cuando se enfrente con Trinidad y Tobago en la ciudad boliviana de Santa Cruz, sin varias de sus figuras.

El próximo 26 de marzo la Verde jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo. Los 28 futbolistas convocados por Villegas son:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER) y Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU).

Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 Sofia-BUL), Yomar Rocha (Akron Tolyatti-RUS), Lucas Macazaga (Leganés B-ESP), Roberto Fernández (Akron Tolyatti-RUS), Dieguito Rodríguez (Always Ready), Luis Haquín (Al-Tai-ARA), Richet Gómez (Always Ready), Marcelo Tórrez (Santos-BRA), Efraín Morales (CF Montréal-EUA), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR) y Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX).

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Robson Matheus (Bolívar), Moisés Villarroel (Blooming), Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca-MAR), Carlos Melgar (Bolívar).

Delanteros: Víctor Abrego (The Strongest) , Miguel Terceros (Santos-BRA), Jesús Maraude (Always Ready), Fernando Nava (Always Ready), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca-MAR), Enzo Monteiro (FK Auda-LET) y Juan Godoy (Always Ready). EFE