Libertadores Sub 20: Olimpia frente a Palmeiras este miércoles a las 19:00

El Franjeado, dirigido por Juan Manuel Salguero, llega motivado tras un contundente estreno en el certamen, luego de imponerse por 4-1 al peruano Sporting Cristal, con goles de Milan Freyres, Junior Gamarra, Faustino Barone y Éver Mélida, quienes podrían arrancar de titular para tratar de conquistar la cima del grupo.
Tanto Olimpia como Palmeiras –goleó 5-0 a Universidad Católica de Chile– llegan al compromiso con tres puntos, por lo que el duelo de esta tarde será clave en la lucha por el liderato del grupo y por encaminar la clasificación a la siguiente fase del torneo continental juvenil.
Resultados: Martes: Bolívar 1-Flamengo 4. Miércoles: 19:00 Olimpia vs. Palmeiras y 21:00 Sporting Cristal vs. Universidad Católica. Jueves: 19:00 Nacional vs. Liga de Quito y 21:00 Santiago Wanderers vs. Belgrano.