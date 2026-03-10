Fútbol Internacional
Libertadores Sub 20: Olimpia frente a Palmeiras este miércoles a las 19:00

Milan Emanuel Freyres Fernández (17), carta de gol en Olimpia.
Olimpia buscará la cima al enfrentarse este miércoles (19:00) al conjunto brasileño Palmeiras, por la segunda fecha del Grupo B de la Libertadores Sub 20, que se desarrolla en Quito, Ecuador.

Por David Rolón

El Franjeado, dirigido por Juan Manuel Salguero, llega motivado tras un contundente estreno en el certamen, luego de imponerse por 4-1 al peruano Sporting Cristal, con goles de Milan Freyres, Junior Gamarra, Faustino Barone y Éver Mélida, quienes podrían arrancar de titular para tratar de conquistar la cima del grupo.

Tanto Olimpia como Palmeiras –goleó 5-0 a Universidad Católica de Chile– llegan al compromiso con tres puntos, por lo que el duelo de esta tarde será clave en la lucha por el liderato del grupo y por encaminar la clasificación a la siguiente fase del torneo continental juvenil.

Resultados: Martes: Bolívar 1-Flamengo 4. Miércoles: 19:00 Olimpia vs. Palmeiras y 21:00 Sporting Cristal vs. Universidad Católica. Jueves: 19:00 Nacional vs. Liga de Quito y 21:00 Santiago Wanderers vs. Belgrano.