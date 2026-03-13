El Universitario da la bienvenida a Bryan Reyna al "club de sus amores"

Después de haber jugado en España, Perú y Argentina, Reyna volvió este jueves a su país natal, donde ya jugó tres temporadas en el Alianza Lima, el eterno rival de Universitario, a quien ayudó a ganar el Torneo Apertura de 2023.

La U señaló en un comunicado que la llegada de Reyna representa "una apuesta del club por fortalecer su plantel, pensando en competir al más alto nivel en el torneo local y en los desafíos internacionales".

"Bienvenido al club de tus amores. Bryan Reyna es nuevo refuerzo del más campeón del Perú", agregó junto a un video del jugador en sus redes sociales el equipo crema, que es cuarto en la tabla del Torneo Apertura peruano con 11 puntos.

El Belgrano indicó este jueves que la cesión del extremo contempla una serie de objetivos que debe cumplir Universitario, que además tendrá una opción de compra de la ficha del jugador por el 80 % al final de la temporada.

Antes de ser cedido, Reyna extendió su vínculo con Belgrano hasta el 31 de diciembre de 2027.