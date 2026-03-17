Independiente del Valle da la bienvenida a su "nuevo rey del arco", el colombiano Quintana

"Donde estuvo lo quisieron, lo recibimos hoy como lo que es: un rey del arco", indicó el cuadro del Valle en un video con las imágenes de sus instalaciones en Quito, capital de Ecuador, y dijo que, "KINGtana ya está en casa, en este arco comienza una nueva historia. Bienvenido Aldair a un club diferente".

Por su parte, el portero apareció en un video interrumpiendo un diálogo entre dos juveniles del equipo en uno de los salones de conferencias y señaló: "Sé que dejo muchas cosas lindas atrás, pero también sé que llego a un lugar donde me van a cuidar, soy Aldair Quintana y vengo a un club diferente".

Quintana, de 31 años, proviene del Atlético Bucaramanga, con el que fue campeón del torneo Apertura 2024 de Colombia, y reemplazará a Villar, quien con el cuadro del Valle obtuvo el título de la liga profesional ecuatoriana de 2025, pero se lesionó recientemente en un amistoso contra el estadounidense Inter Miami.

Quintana también ganó la Copa Colombia de 2021 y el torneo Apertura de 2022 con el Atlético Nacional.

Además, ha sido convocado a la selección de Colombia desde el 2019, y formó parte de la nómina colombiana en la Copa América de Brasil 2021 y de las procesos eliminatorios rumbo al Mundial de Catar 2022.

Con el Independiente del Valle, campeón defensor en Ecuador y líder del actual torneo, con 10 puntos, podría debutar el próximo jueves contra el Emelec por la quinta fecha, y también desde la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores.