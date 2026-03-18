Rubén Vargas está "muy bien" y "feliz por ayudar al equipo dentro y fuera del campo"

El internacional suizo, de 27 años y que llegó al Sevilla en enero del pasado año procedente del Augsburgo alemán, ofreció una rueda de prensa tras el entrenamiento en la ciudad deportiva del club y después de que el pasado domingo reapareciera en la segunda parte en el Camp Nou ante el Barcelona (5-2).

Rubén Vargas destacó que está "cada día mejor" después de casi cuatro meses de baja, lo que fue para él "una situación difícil por la lesión" muscular que sufrió "y por la recaída".

"Los 45 minutos de Barcelona, a pesar del mal resultado, vinieron bien. Cada día tengo más confianza en mi cuerpo y mejores sensaciones", añadió Vargas, quien agradeció "la ayuda de todos" los que lo han ayudado a recuperarse "al cien por cien y a estar positivo todo el tiempo".

El atacante de origen dominicano opinó que "lo mental y lo físico van unidos en momentos así" pero que él superó la inactividad mirando "siempre hacia adelante" consciente de que "en el fútbol ocurren estas cosas y lo importante" es estar de "vuelta para acabar bien la temporada".

La goleada encajada en Barcelona no afectará, según su opinión, al plantel sevillista, y estimó el internacional helvético que "jugar en Barcelona no es fácil. Ellos tienen que tener un día malo que ganarles allí y eso casi nunca ocurre, por eso han ganado tantos partidos seguidos en su campo".

Sobre las diez jornadas finales de LaLiga, Vargas cree que puede "darle cosas al equipo en la cancha y fuera de la cancha, ayudando a los jóvenes con la experiencia" que tiene.

Además, en lo deportivo, necesita "ahora partidos para poder estar a tope, para ayudar a que el equipo salga de esta situación -lucha por alejarse del descenso-", pero advirtió que "un jugador no puede arreglarlo solo, se va a sacar la temporada adelante con la ayuda de todos los futbolistas y de la afición".

Rubén Vargas subrayó que actualmente su "mente" está en el Sevilla para alcanzar "el cien por cien" de su forma y que después ya pensará sobre la posibilidad de ser convocado por la selección suiza para el Mundial de este verano.

El futbolista también señaló que su "posición natural en el campo es por fuera", aunque recordó que en los últimos años jugó "por dentro en Alemania y también en la selección", lo que consideró como "bueno" para él "para ayudar al equipo por dentro o por fuera".