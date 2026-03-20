Almada: "No pienso que no ganar al Levante signifique descender"

"Este partido es trascendental, básicamente porque cada encuentro que pasa es más importante que el anterior", explicó el técnico oviedista en sala de prensa justo antes del último entrenamiento previo a ese duelo directo por la permanencia que se disputará el sábado en el Ciutat de Valencia.

El Real Oviedo es colista y está a siete puntos de la permanencia, mientras que el Levante, que es penúltimo y tiene dos puntos más que los azules, es un equipo, según Almada, que "tiene sus cosas positivas y a un Carlos Espi en un muy buen momento".

"Tienen patrones del juego muy claros y tendremos que buscar sus brechas defensivas. Me parece que tienen muy buenos jugadores y un entrenador con mucha capacidad. Les cuesta cerrar los partidos, como a nosotros. Nosotros queremos sostener lo que hicimos durante 65 minutos ante el Valencia", desarrolló el entrenador del Real Oviedo sobre el Levante de Luis Castro.

Por último, el técnico uruguayo tuvo palabras para su compatriota Fede Viñas, delantero y pichichi del Oviedo, denunciando que los árbitros son muy injustos con él, porque recibe muchos golpes que no son castigados de la misma manera con la que le castigan a él.