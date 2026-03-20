El Athletic expresa "apoyo incondicional" al presidente Uriarte y condena las amenazas

"El Athletic Club rechaza cualquier forma de amenaza o intimidación y condena firmemente todo amedrentamiento dirigido a silenciar o coartar la libertad de las personas", recalca la nota realizada tras la denuncia presentada por Uriarte "y desvelada por un medio de comunicación", el diario El Correo.

"El club defenderá a los socios y las socias que, por ser parte de esta asociación, sufren cualquier acto de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, y muestra su apoyo al presidente del club. Solo a través de la firmeza en la exigencia del respeto podremos construir una sociedad y un Athletic mejor", concluye la nota.

Según informó este jueves el diario vizcaíno el presidente del Athletic ha denunciado ante la Ertzaintza acoso y amenazas por parte de un grupo de jóvenes radicales vinculados con el fútbol, que ha llegado a entrar en el portal de su casa de Bilbao para dejarle mensajes intimidatorios relacionados con su cargo.

La información periodística señala que Uriarte ha aportado a la Policía Autónoma Vasca, que no facilita datos sobre este asunto, documentación escrita y audiovisual que reflejan un seguimiento al mandatario rojiblanco.

Según indica el diario, los radicales le dejaron pegatinas de Herri Norte en el buzón y le hicieron llegar una carta a su domicilio entre diciembre y enero. En los vídeos aportados por el presidente del Athletic se observa a dos encapuchados entrar en su portal, precisa el periódico.