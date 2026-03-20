El costarricense Keylor Navas renueva contrato con Pumas hasta 2027

"Estoy muy contento aquí. Es increíble la manera en que mis compañeros y la afición me muestran mucho cariño", afirmó el jugador.

El guardameta alargó su compromiso con Pumas hasta el 2027, así lo dio a conocer el equipo a través de sus redes sociales, en las que Keylor aparece acompañado de Luis Raúl González, presidente de la institución y de Antonio Sancho, vicepresidente deportivo.

Navas, de 39 años, llegó a los felinos en julio del 2025 con la intención de mantener un alto nivel que le permitiera seguir como titular de su selección para participar en el Mundial 2026, al que al final Costa Rica no clasificó.

A pesar de esa decepción, el guardameta se ha sostenido como uno de los líderes de la institución azul y oro que en el torneo de Clausura marcha en la quinta posición con 20 unidades, producto de cinco triunfos, cinco empates y sólo una derrota.

El originario de San Isidro de El General inició su carrera en el 2005 en el Saprissa de su país, equipo con el que permaneció hasta el 2010, cuando emigró a España para jugar con el Albacete de la segunda división.

Sus destacadas actuaciones lo llevaron a firmar con el Levante entre 2011 y 2014, conjunto que lo catapultó al Real Madrid, con el que se convirtió en leyenda al ganar tres Ligas de Campeones de Europa de manera consecutivas y fue cuatro veces monarca de la Copa Mundial de Clubes FIFA.

Antes de llegar al fútbol mexicano, Navas jugó para el París Saint-Germain de la League 1, con el que obtuvo tres títulos de liga.

También actuó con el Nottingham Forest, de la Premier League, y el Newell's Old Boys de Argentina.

Keylor Navas cerró su preparación este viernes, junto a sus compañeros para el partido de este sábado en el que Pumas recibirá al América en la duodécima jornada del Clausura, en una de las rivalidades más enconadas del fútbol mexicano.