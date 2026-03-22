1-2. Giroud acerca al podio al Lille

No se le ha olvidado marcar al máximo anotador histórico de la selección francesa que, a sus 39 años, saltó al campo ocho minutos antes de dar el triunfo al Lille en el Estadio Velodrome.

Fue un consuelo para el cuadro de Bruno Genesio que el pasado jueves fue eliminado de la Liga Europa por el Aston Villa. Pero en la Ligue 1 es otra cosa el Lille, que lleva ya siete partidos sin perder y que ya está en la parte alta de la tabla. La remontada en Marsella, que llevaba tres triunfos consecutivos, le sitúa a la altura del Lyon, cuarto, y a dos del conjunto marsellés, tercero.

El Marsella decayó paulatinamente y aunque tomó ventaja al borde del descanso con el gol de Ethan Nwaneri a pase del brasileño Igor Paixao desde la izquierda, fue inferior en la segunda parte.

El Lille fue más ambicioso. Empató en el 49, por medio de Thomas Meunier que ejerció de asistente en el 86, desde la derecha, en un balón aéreo al área que cazó Giroud para batir por segunda vez a Geronimo Rulli y dar el triunfo a su equipo.