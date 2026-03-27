Joan García, el descarte para el partido de España contra Serbia

La presencia del portero azulgrana, que está cuajando una magnífica temporada en el cuadro de Hansi Flick, era una de las principales novedades en la relación de convocados por el técnico riojano para esta 'ventana' de partidos internacionales de marzo. De hecho, había entrado en la lista junto a otros tres guardametas, los habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Estos, junto a los 23 jugadores de campo, figuran en la relación de dorsales para el encuentro que comenzará a las 21.00 horas CET en el estadio del club castellonense, preparatorio para el Mundial 2026.