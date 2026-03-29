29 de marzo de 2026 - 09:20
El búlgaro Georgi Kabakov arbitrará por primera vez a la selección española absoluta
Madrid, 29 mar (EFE).- El búlgaro Georgi Kabakov arbitrará el próximo martes su primer partido de la selección española absoluta, tras ser designado por la UEFA para dirigir el encuentro amistoso contra Egipto en el RCDE Stadium de Cornellá, según informó este domingo la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en sus canales oficiales.
Árbitro FIFA desde 2013 y de 40 años, ya ha dirigido partidos de las categorías inferiores de las selecciones española sub-21 y sub-19, pero nunca a la absoluta, aparte de la Liga de Campeones, la Liga Europa o la Liga Conferencia, entre otros torneos internacionales.
"Estará auxiliado por sus compatriotas Martin Margaritov y Martin Venev en las bandas y Radoslav Gidzhenov de cuarto árbitro", añadió la RFEF.