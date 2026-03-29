El búlgaro Georgi Kabakov arbitrará por primera vez a la selección española absoluta

Árbitro FIFA desde 2013 y de 40 años, ya ha dirigido partidos de las categorías inferiores de las selecciones española sub-21 y sub-19, pero nunca a la absoluta, aparte de la Liga de Campeones, la Liga Europa o la Liga Conferencia, entre otros torneos internacionales.

"Estará auxiliado por sus compatriotas Martin Margaritov y Martin Venev en las bandas y Radoslav Gidzhenov de cuarto árbitro", añadió la RFEF.