Desabre: "Estamos ante el último peldaño, que suele ser el más difícil"

"Han sido unas eliminatorias muy largas y aquí estamos, ante el último peldaño que suele ser el más difícil. Todos somos conscientes de que este partido lo jugaremos por todo el país y por todos los que nos han apoyado", manifestó a periodistas en la ciudad mexicana de Guadalajara.

"Queremos seguir avanzando para demostrar que el fútbol congoleño está a la altura de otras naciones, que ésta es una gran nación de fútbol y que tenemos a muy buenos jugadores en el país", dijo.

Congoleños y jamaiquinos jugarán por el cupo en el estadio Akron de Guadalajara (Jalisco).

República Democrática del Congo busca clasificar al segundo Mundial de su historia tras la experiencia de Alemania 1974, en el que compitió bajo el nombre de Zaire.

"Es la esperanza de todo un país, de toda esta generación de congoleños que no han tenido la oportunidad de ver a su equipo en una Copa del Mundo. Esto también representa una conclusión a todo el trabajo que hemos realizado en las eliminatorias", declaró Desabre.

El exseleccionador de Uganda en 2017 tiene a todos sus jugadores disponibles para enfrentar a Jamaica.

"El estado de ánimo es bueno, reconocemos la calidad de nuestros jugadores. Será un partido que se definirá por detalles y habrá que estar concentrados desde el principio hasta el final", concluyó.

La conferencia de prensa de Desabre se suspendió unos minutos debido a una prueba de las alarmas de evacuación de la sala que sonó en el momento incorrecto.

De clasificar al Mundial, República Democrática del Congo se sumará al Grupo K en el que esperan Portugal, Colombia y Uzbekistán.