Hinchas de Boca no tendrán acceso al partido contra Universidad Católica en Santiago

"La Delegación Presidencial Metropolitana nos ha comunicado que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto", informaron el club chileno.

El pasado jueves el delegado presidencial para la región Metropolitana de Santiago de Chile, Germán Codina, advirtió que se estaba valorando esta posibilidad durante la inspección realizada al recinto deportivo por petición de la alcaldía de Las Condes, en el nororiente de la capital.

"La alcaldesa nos ha hecho ver el inconveniente de realizar el partido en condiciones normales, nos ha solicitado que lo declaremos de alto riesgo, y de esa forma se impida la concurrencia de hinchas del equipo rival", dijo.

El conjunto cruzado, no obstante, aseguró que "intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos".

A pesar de ello, añadieron que "este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes".

La decisión fue comunicada a la Conmebol, según explicó el club chileno que asegura haber cumplido con "los plazos reglamentarios establecidos para esta competencia por parte del organizador".