El Sevilla celebra el ochenta aniversario de su único título de Liga

El club hispalense recuerda en un informe que el título llegó en un partido disputado en el Estadio de Las Corts de Barcelona.

"Separados por un punto de cara a la última jornada, el FC Barcelona recibía a los nervionenses, que aventajaban en un punto a los azulgrana. Esto hacía que, incluso con un empate, los hombres dirigidos por Ramón Encinas pudieran levantar el trofeo. Juan Araujo lo puso todavía más de cara con un tempranero tanto, pero los locales empataron por medio de Bravo a la hora de partido. Iba a tocar sufrir y mucho, pero el Sevilla mantuvo el tipo y el marcador ya no se volvió a mover", señala el Sevilla.

El club añade en su escrito que "la alegría se desató y el viaje de vuelta en autobús se convirtió en toda una peregrinación, con la expedición viéndose obligada a parar en cada pueblo, ya cerca de Sevilla, aclamados por la afición".

"Una gesta que, pese a los numerosos títulos que llegaron después, no se ha vuelto a repetir en la Liga", destaca el Sevilla, que es uno de los nueve clubes españoles que hasta el momento han sido campeón de Liga, junto con el Real Madrid (36), Barcelona (27), Atlético de Madrid (11), Athletic Club (8), Valencia (6), Real Sociedad (2), Betis (1) y Deportivo de La Coruña (1).