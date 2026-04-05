10 datos de la jornada 30

1 – El Barcelona, con su mayor ventaja del curso en el liderato de la clasificación

Los siete puntos con los que el Barcelona afrontará las últimas ocho jornadas, tras su victoria por 1-2 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, son la mayor ventaja de toda la temporada del conjunto azulgrana al frente de la clasificación, cuya mayor renta hasta ahora había sido de cuatro unidades.

2 – El Real Madrid de Arbeloa, más derrotas en Liga que las 19 jornadas de Xabi Alonso

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa sufrió su tercera derrota en once jornadas de LaLiga EA Sports, con ocho victorias, desde que asumió el cargo, tras perder por 2-1 contra el Mallorca. Durante la etapa de Xabi Alonso, con 19 encuentros dirigidos en el campeonato, cayó en un duelo menos (dos por tres de ahora), sumó 14 triunfos y cedió tres empates.

3 – El Celta vuelve a ganar 3 jornadas después

El Celta, que se impuso por 2-3 al Valencia en Mestalla, mantiene la senda europea al reencontrarse con la victoria después de tres jornadas sin ganar, con dos derrotas (1-2 con el Real Madrid y 3-4 con el Alavés) y un empate (1-1 con el Betis). El Valencia había ganado tres de sus cuatro duelos más recientes hasta este domingo.

El Getafe sigue en línea ascendente, con posibilidades europeas, tras imponerse por 2-0 al Athletic Club. Fue su sexta victoria en las últimas ocho jornadas, en las que sólo ha caído por 0-1 con el Sevilla en el Coliseum y por 1-0 con el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Ha sumado 18 de los últimos 24 puntos.

5 - La Real Sociedad, del decimosexto al séptimo puesto con Matarazzo

La llegada de Pellegrino Matarazzo se resume para la Real Sociedad en pasar de la preocupación del descenso, en el decimosexto puesto antes de su debut con el conjunto donostiarra, hasta las opciones europeas, ahora en la séptima posición, tras un recorrido de trece jornadas, en las que ha sumado siete victorias, la última de ellas este sábado por 2-0 ante el Getafe; tres empates y cuatro derrotas.

6 – El Espanyol, 13 jornadas seguidas sin ganar

Desde el cambio de año, el Espanyol no ha vuelto a ganar en LaLiga EA Sports. El empate del sábado contra el Betis (0-0) se añadió en esa secuencia frustrante del conjunto blanquiazul, que ha sumado tan solo cinco de los últimos 39 puntos disputados, aún con nueve de diferencia sobre el descenso, después de su buena primera parte del curso.

7 – El Alavés, 3 jornadas sin perder

El empate de este domingo ante Osasuna en Mendizorroza (2-2) supuso el tercer encuentro consecutivo sin derrota del Alavés, con dos empates y una victoria, aunque mantiene la inquietud de la zona de descenso, a la que aventaja en tres puntos.

8 - El Rayo sólo ha perdido 1 de sus últimos 8 partidos

Nada más el Barcelona ha logrado vencer al Rayo Vallecano (1-0) en las últimas ocho jornadas de LaLiga EA Sports, con tres triunfos, todos como local, y cuatro empates que lo alejan de la zona de descenso. Suma seis puntos más que el antepenúltimo clasificado, el Elche, al que precisamente se impuso el viernes.

9 - El Elche, 4 de 45 puntos como visitante

El Elche, derrotado por 1-0 por el Rayo Vallecano este viernes, es el único equipo de LaLiga EA Sports que aún no ha ganado como visitante en esta campaña. Sólo ha sumado cuatro de los 45 puntos por los que ha competido lejos del Martínez Valero. Un lastre que lo ha situado en la zona de descenso en este tramo final del curso.

10 – 2 victorias en las últimas 3 jornadas mantienen la fe del Oviedo

El Oviedo, ganador por 1-0 contra el Sevilla, aún está a siete puntos de la permanencia, pero mantiene todavía la fe, con dos victorias en las últimas tres jornadas de LaLiga EA Sports. En las 27 citas anteriores, sólo obtuvo un triunfo más, tres.