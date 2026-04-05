Araujo estará disponible para la Champions; Bernal difícilmente

Según ha informado el club azulgrana, Araujo tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo que no le impedirá estar a disposición de Hansi Flick el próximo miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions.

Araujo fue sustituido precisamente por Bernal en el partido del sábado anoche en el Metropolitano (min. 41). Sin embargo, en el minuto 63, el centrocampista de Berga tuvo que ser sustituido por Jules Kounde.

Según el comunicado médico, Bernal sufre un esguince en el tobillo izquierdo, sin especificar el grado del mismo, por lo que el periodo de recuperación se determinará en función de como evolucione.

Estos dos jugadores fueron baja en el entrenamiento de recuperación de este domingo, donde el equipo azulgrana ha preparado el siguiente encuentro de la trilogía ante el Atlético de Madrid, este miércoles en el Spotify Camp Nou.