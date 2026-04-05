El exseleccionador rumano Mircea Lucescu, en cuidados intensivos tras empeorar su salud

En un comunicado enviado a EFE, los médicos de la citada clínica explican que el paciente, de 80 años, que había sido operado el martes de una dolencia cardíaca, "volvió a presentar arritmias cardíacas importantes" ayer, sábado, y su estado de salud se agravó la pasada noche.

El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos tras constatarse que no respondía al tratamiento aplicado.

El exjugador y exentrenador había sido internado el domingo con problemas cardíacos tras sentirse indispuesto durante un entrenamiento con el equipo rumano, que hace una semana perdió contra Turquía (1-0) en las semifinales de la Ruta C de la repesca europea para el Mundial 2026.

Los médicos le implantaron un desfilibrador cardíaco en una primera intervención quirúrgica mínimamente invasiva que resultó exitosa.

No obstante, la Federación Rumana de Fútbol (FRF) anunció al día siguiente la dimisión del seleccionador, expresando su esperanza en que en el futuro próximo pueda asumir otro cargo en la organización.

El viernes, los médicos informaron de que Lucescu había sufrido un infarto de miocardio y se encontraba bajo vigilancia en la unidad de cardiología.

La prensa local señala que la derrota de Rumanía ante Turquía significó un gran disgusto para el veterano entrenador.

La FRF ha anunciado el inicio del procedimiento para elegir a su sucesor y la prensa local especula con que podría ser Gheorge Hagi, exjugador del Real Madrid y del Barcelona.