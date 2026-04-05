Mascherano: "El nuevo estadio es espectacular"

"Es espectacular, claramente de primer nivel", destacó el preparador argentino en la rueda de prensa posterior al empate a 2 entre el Inter Miami y el Austin, que marcó la inauguración oficial del nuevo hogar de 'Las Garzas'.

"Lo que han trabajado todos los empleados del club en este tiempo ha sido increíble. Hay que felicitarlos sobre todo porque han estado día y noche para que esto pueda salir bien y podamos jugar en las condiciones que jugamos", añadió.

Sobre el partido, en el que el Inter Miami rozó la remontada tras estar por debajo en el marcador con 0 a 1 y 1 a 2, Mascherano dijo que el equipo regaló la primera parte, pese a que se fue con empate en el marcador, y sostuvo que los cambios cambiaron el partido en la segunda mitad.

"Nos vamos con la sensación de poco porque tuvimos 18 jugadas de gol, pero el fútbol no es apretar un botón y me activo cuando quiera, y cuando lo quiero apretar me desactivo. Esto no funciona así y no podemos desperdiciar la primera parte como lo hicimos", resumió.

También destacó el partido del uruguayo Luis Suárez, que anotó el empate a 2 y estuvo a punto de culminar la remontada, pero su tanto en el minuto 90 fue anulado por fuera de juego.

"Luis (estuvo) perfecto. Nos ayudó a empatar; tuvo otras dos situaciones y alguna que otra más ahí que rondando", expuso el técnico argentino.

Con el empate de este sábado, el Inter Miami es cuarto en el Este con once puntos en seis partidos. Cinco de ellos, no obstante, fueron a domicilio a la espera de que el Nu Stadium fuera inaugurado.