Mikel Arteta: "Teníamos mucho que demostrar y Raya fue magnífico"

En la rueda de prensa posterior, Arteta apuntó que su rival fue "muy peligroso" cuando tuvo espacio para actuar y en las transiciones, pero que finalmente lo llevaron a dónde querían.

Se deshizo en elogios hacia el portero David Raya, que tuvo una gran actuación durante el encuentro, al que calificó de "extraordinario y magnífico".

El técnico habló de la importancia de que el Arsenal halle su "identidad", que opinó que van a necesitar en momentos cruciales.

Los de Mikel Arteta llegaron a este encuentro de la ida tras la derrota en la final de la Copa de la Liga y la eliminación en los cuartos de la Copa de Inglaterra.

El Arsenal se impuso en Lisboa al Sporting de Portugal con un tanto de Havertz al filo del pitido final, lo que le da ventaja para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputará en Londres.