07 de abril de 2026 - 16:55
Tchouameni ve tarjeta amarilla y no jugará el partido de vuelta
Madrid, 7 abr (EFE).- El francés Aurélien Tchouameni no jugará el partido de vuelta de la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Real Madrid al ver la tarjeta amarilla este martes en el partido de ida.
El centrocampista galo vio la cartulina en el minuto 36 al cometer falta sobre su compatriota Michael Olise. Tchouameni era uno de los seis apercibidos del Real Madrid junto a Mbappé, Vinicius, Huijsen, Bellingham y Carreras.