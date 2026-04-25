Fútbol Internacional
25 de abril de 2026 - 13:52

Grito de gol paraguayo en Chile

Ramón Martínez López, en el festejo de su gol para Deportes Limache, sorprendente líder del torneo chileno.
Ramón Martínez López, en el festejo de su gol para Deportes Limache, sorprendente líder del torneo chileno.Redes sociales

El mediocampista paraguayo Ramón Martínez López registró el viernes un gol de cabeza en el empate de su equipo, Deportes Limache, contra Audax Italiano 2-2, por la undécima fecha de la Liga chilena.

Por ABC Color

El campeonato chileno tiene al Deportes Limache como líder, con 21 puntos. Huachipato y Colo Colo se encuentran en el segundo lugar con 18.

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En el estadio Bicentenario de La Florida, Audax Italiano y Limache igualaron 2-2. El paraguayo Ramón Martínez López, de 30 años, marcó su primer gol en el club trasandino, en 13 juegos.

Martínez tiene un largo recorrido detrás del balón. Su carrera profesional contempla los clubes Guaraní, Libertad y Olimpia, en nuestro medio. En el exterior estuvo en Atlético Mineiro, Coritiba, Novorizontino y Paisandú de Brasil.

Esta es su primera experiencia en Chile, en el Deportes Limache, en el que también milita el compatriota Axel Alfonzo.