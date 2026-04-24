Julio Enciso sobre la Albirroja: “Cuando uno va a la Selección, no quiere salir más”

Al ser consultado sobre cómo los futbolistas que militan en el exterior gestionan la ansiedad del Mundial y el apoyo que reciben del cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro, Enciso explicó: “Yo creo que cada jugador está pensando ya en la Selección; obviamente, sin descuidar lo que está haciendo cada uno en sus clubes. Obviamente, de hecho, tengo que agradecer también al cuerpo técnico de la Selección, nos están acompañando, ayudando a cada uno en lo que está necesitando: a ponerse bien físicamente, a cualquier inconveniente que alguno tenga, lo ayudan... y creo que eso es fundamental para nosotros los jugadores. En ese sentido es importante, para la Selección y lo otro es ponernos a punto”.

La reciente lesión de Diego Gómez generó preocupación en todo el entorno albirrojo. Sobre el impacto que tuvo esta noticia, Julio comentó: “Sí, obvio, obvio que me asustó, ¿a quién no? Bueno, pero gracias a Dios hablamos; está muy bien y, bueno, contento de que ya esté mejor. Es uno de los mejores jugadores que tenemos en nuestro país y, bueno, obviamente para mí es un sueño siempre; cuando me toca jugar con él, lo disfrutamos”.

Respecto al temor de sufrir lesiones antes de la cita mundialista y si eso condiciona la entrega de los seleccionados en sus respectivos clubes, el delantero expresó: “Cada jugador obviamente tiene en la mente una selección, el sueño de ir al Mundial, pero sin descuidar el trabajo que uno tiene en sus equipos. Creo que cada uno, cuando entra en el campo de juego, quiere demostrar el porqué es seleccionado o el porqué tiene que ser llamado. Representamos a un país —ya sea los jugadores que están jugando en el exterior, en Brasil, en Inglaterra, en Argentina— y tratamos de representarlo de la mejor manera. Creo que uno tiene, como jugador profesional, que dar siempre lo mejor en cada partido y, obviamente, prepararse de la mejor manera; llegar con confianza para el Mundial”.

Al analizar las virtudes futbolísticas y humanas que permitieron a Paraguay clasificar al Mundial tras 16 años, Enciso puso especial énfasis en la jerarquía individual y la armonía del vestuario: “El grupo, creo que uno siempre rescata; nadie lo va a descubrir: Diego Gómez, Ramón Sosa... tenemos jugadores extraordinarios. Mismos el capitán Gustavo Gómez, Omar Alderete —que para mí es un central, es increíble—, tenemos jugadores extraordinarios. Yo rescato mucho el grupo, muchas veces no se tiene la posibilidad de jugar o de sumar minutos, pero lo importante que son y todo eso, cada uno entiende su rol en la Selección y nos ayudamos entre todos; es increíble. Por ejemplo, Gustavo Velázquez, que para mí es el número uno porque nos ayuda y, cuando nos equivocamos, trata de decirnos en qué podemos mejorar en el día a día. Es increíble, y cuando uno va a la Selección no quiere salir más porque hay ese grupo, hay esa familia; entonces da gusto estar. Creo que estiramos hacia el mismo lado, que es lo más importante, y gracias a eso el fruto también de poder clasificar a un Mundial después de 16 años”.

Sobre la llegada de nuevas caras al proceso, como Gastón Olveira y Mauricio, la “joya” reveló con humor cómo es la intimidad de la convivencia y los métodos para integrar a los recién llegados: “Y con muchos chistes, la verdad que siempre tratando de tirar bromas. Con Gastón, por ejemplo, siempre yo le cargo con que hay que mejorar los mates, que me invite y todo eso; y bueno, eso también creo que es importante para el grupo, que ellos se sientan integrados, porque con su calidad y con la manera en que ataja es increíble, y necesitamos de él también. Mismo con Mauricio, que ahí intento tirarle algunas palabras en portugués, pero también le enseño nuestro idioma, que es el guaraní, y la verdad que se integró bastante bien también. Mismo le digo de venir a jugar con nosotros a la Play, y ahí hablamos; y todo eso es importante porque, mismo cuando ves en el día a día, uno va construyendo el grupo y, obviamente, después se hace más fácil dentro del campo de juego”.

Finalmente, el atacante del Estrasburgo dedicó unas palabras de profunda admiración hacia Roberto “Gatito” Fernández, destacando su rol como mentor para la camada más joven de la Albirroja: “Gatito es un señor. Creo que uno no tiene cómo expresar lo importante que significa para nosotros. Es un señor, es un líder muy positivo para el equipo, para el grupo. Cada vez que le ha tocado, ha respondido, y nosotros estamos muy contentos por aprender siempre de Gatito; por la trayectoria que tiene, por los momentos que ha pasado en la vida y en el fútbol. Te cuenta esas anécdotas, esos ejemplos que son increíbles. Mismo Gustavo Velázquez, como lo había hablado también, nuestro capitán, que es top”.