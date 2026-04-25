Isidro Pitta, en “modo goleador”: el secreto de su racha en Brasil

Ante la consulta sobre este momento estelar que atraviesa —calificado por la prensa como un “modo mundial” por la alta competencia en el puesto—, Pitta no ocultó que su rendimiento tiene un motor externo muy claro. “Sí, sí; la verdad, estoy pasando por un momento muy bueno. Obviamente, también está el tema de la selección, así que es una motivación extra eso”.

El cambio táctico: Del “trabajo sucio” a la definición

Muchos se preguntan qué cambió en el juego del paraguayo para alcanzar esta cifra de seis goles en apenas un puñado de partidos. Lejos de atribuirlo a la simple fortuna, el delantero explicó detalladamente cómo el sistema de juego del Bragantino evolucionó para favorecer su perfil. “Yo creo que también es parte del club; nosotros acá hablamos mucho, trabajamos mucho también. Estamos utilizando un sistema de juego que me está dejando más de cara al gol: estamos jugando con dos (te voy a decir un falso nueve y un nueve) que me da la posibilidad de salir más de cara al gol. Anteriormente jugábamos con un centro delantero y yo tenía que hacer el trabajo sucio, pelear para que les quede la pelota a mis compañeros; y ahora estoy teniendo la posibilidad de jugar con alguien conmigo y estoy teniendo más chances de goles”.

Pitta aclaró que el paso del esquema 4-3-3 al 4-4-2 fue fundamental para su comodidad en el área, permitiéndole ser el finalizador y no solo el pivote que desgasta a los centrales. “Claro, exactamente. Una que otra vez salgo yo a buscar o peleo las pelotas, pero la mayor parte estoy teniendo la posibilidad de quedarme más de nueve, aprovechar más ese espacio a profundidad —que me siento muy bien haciendo— y, a consecuencia de eso, también estoy teniendo más posibilidades de salir de cara al gol”.

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¡Gooooooooooool paraguayo! 🇵🇾



Isidro Pitta pone el 1-0 de Bragantino ante Flamengo en la Serie A de Brasil.



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La exigencia física en Brasil: preparación de élite

Uno de los mitos recurrentes en el fútbol es el desgaste de los jugadores cuando deben afrontar la doble competencia semanal. Sin embargo, Isidro destacó el nivel de profesionalismo y la adaptación al calendario brasileño, donde el descanso es tan importante como el entrenamiento. “No, acá se maneja muy bien eso. Justamente nosotros jugamos ayer y ahora el domingo nuevamente ya tenemos partido, y luego entre semana tenemos el partido contra River nuevamente en casa. Así que, prácticamente, nosotros tenemos un día de entrenamiento para poder hacer lo táctico, para poder hacer el tema de plan de juego; un día es específicamente en recuperación y el otro día ya es estar concentrado. Así que, la verdad, es algo que lo llevamos bastante bien porque nos acostumbramos a eso. La verdad, tenés que estar preparado tanto física, mental y nutricionalmente; tenés que estar muy bien preparado para poder aguantar la seguidilla de partidos que tenemos acá en Brasil”.

Una semana clave: Palmeiras y River Plate en el horizonte

El atacante tendrá una doble oportunidad para ratificar su jerarquía ante dos gigantes del continente. Mañana mismo, a las 18:30, el Bragantino recibirá en el estadio Cícero de Souza Marques al líder del Brasileirão, el Palmeiras. Posteriormente, el desafío se trasladará al ámbito internacional. Entre semana, Pitta y su equipo volverán a ser anfitriones, esta vez para recibir a River Plate de Argentina. El duelo, fijado para las 21:30, corresponde a la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, una cita donde el paraguayo buscará seguir extendiendo su racha dorada.