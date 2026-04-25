Rober Morales guía a Pumas al liderato de la Liga MX

El espectáculo de Morales comenzó apenas amanecía el encuentro. El canterano de Cerro Porteño, recostado sobre la banda derecha, aprovechó un despeje corto de la zaga local para enviar un centro preciso al segundo poste. Allí, Uriel Antuna conectó un cabezazo fulminante que dejó sin opciones al portero Carlos Moreno, rompiendo el cero apenas iniciadas las acciones.

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Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Pumas encontró la oportunidad de estirar la ventaja tras una falta sobre Jordan Carrillo dentro del área sancionada como pena máxima. Morales asumió la responsabilidad desde los doce pasos y, con una ejecución fría y certera al centro del arco, engañó por completo a Moreno para decretar el 2-0 que terminó siendo el resultado definitivo.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO GOL PARA LOS PUMAASSSSSS!🔥



Robert Morales cobra el penal perfecto y amplia ventaja para los del Pedregal. @Tuzos ⚪0-2🐾 @PumasMX



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Con esta brillante actuación, el delantero concepcionero alcanza números de alto impacto en la presente temporada, sumando un total de nueve goles y dos asistencias. Su producción se reparte entre las ocho conquistas logradas en la Liga MX y una anotación clave en la CONCACAF Champions Cup, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo.

Gracias a este triunfo, el elenco de la UNAM escala momentáneamente a la cima de la clasificación con 36 unidades. Los universitarios ahora aguardan por el resultado del Deportivo Guadalajara, equipo que se sitúa apenas un punto por debajo y que está obligado a ganar su respectivo compromiso ante Tijuana para recuperar el liderato del fútbol mexicano.