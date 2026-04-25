Talleres de Ronaldo Martínez suma en La Plata y se mantiene firme

Talleres de Córdoba, con presencia del paraguayo Ronaldo Martínez, igualó 0-0 frente a Estudiantes de La Plata como visitante, por una nueva fecha del Torneo Apertura.
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Con ambos conjuntos ya clasificados a los octavos de final, el encuentro tuvo un trámite más especulativo que ambicioso, con escasas situaciones de peligro.
El conjunto cordobés supo adaptarse a un partido cerrado y aprovechó un contexto favorable tras los resultados de la jornada. El empate le permite mantenerse en una posición expectante y depender de sí mismo para definir la localía en la próxima instancia.