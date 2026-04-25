Fútbol Internacional
25 de abril de 2026 - 21:12

Talleres de Ronaldo Martínez suma en La Plata y se mantiene firme

Ronaldo Martínez no pudo esta vez marcar pero fue clave en el empate de hoy frente a Estudiantes.
Ronaldo Martínez no pudo esta vez marcar pero fue clave en el empate de hoy frente a Estudiantes.

El equipo del paraguayo Ronaldo Iván Martínez (30 años), Talleres de Córdoba empató sin goles ante Estudiantes en su visita a La Plata y sigue bien posicionado de cara a los octavos de final.

Por David Rolón

Talleres de Córdoba, con presencia del paraguayo Ronaldo Martínez, igualó 0-0 frente a Estudiantes de La Plata como visitante, por una nueva fecha del Torneo Apertura.

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Con ambos conjuntos ya clasificados a los octavos de final, el encuentro tuvo un trámite más especulativo que ambicioso, con escasas situaciones de peligro.

El conjunto cordobés supo adaptarse a un partido cerrado y aprovechó un contexto favorable tras los resultados de la jornada. El empate le permite mantenerse en una posición expectante y depender de sí mismo para definir la localía en la próxima instancia.