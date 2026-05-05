Augusto Batalla: "Tenemos confianza en cumplir el sueño que todos tenemos"

Dentro de dos días el Rayo afronta en el estadio de La Meinau frente al Estrasburgo la vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia y lo hacen con una mínima ventaja tras ganar en Vallecas 1-0.

"El jueves es el gran sueño y no hay mucho que decir porque están todas las emociones a flor de piel. Nos falta finiquitarlo. Jugamos contra un rival muy duro, en un campo muy duro, pero tenemos confianza de poder ganarles y cumplir el sueño que todos tenemos", dijo el guardameta de Hurlingham (provincia de Buenos Aires), en declaraciones difundidas por el club.

El portero argentino, que esta temporada suma 44 partidos oficiales, lleva renqueante varias semanas tras sufrir un golpe en la pierna derecha el pasado 9 de abril frente al AEK Atenas.

"Sufrí un desgarro bastante grande pero estamos trabajando todos los días para recuperar. Salimos de un fisioterapeuta y vamos a otro. Este último tramo es muy importante. Me habían dado un diagnóstico de varias semanas pero a través de ese esfuerzo estoy aquí y seguiré haciendo el mismo trabajo para tratar de llegar al 27 de mayo y llegar a una final", declaró el guardameta del Rayo, en alusión a una posible final de la Liga Conferencia.