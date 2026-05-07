95 personas bajo custodia policial por incidentes tras clasificación del PSG para la final

Otros 14 menores sospechosos de participar en incidentes también están bajo custodia policial en comisarías de las afueras de París, una situación que normalmente no puede exceder las 24 horas.

Durante esta mañana, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, había informado en el canal Europe 1 de un total de 125 detenciones -107 de ellas en París- y 11 heridos, uno de ellos grave.

Un total de 23 agentes de policía también resultaron heridos.

La Fiscalía francesa ha constatado varias infracciones, como la "participación con armas en una aglomeración tras la orden de dispersión", un delito que conlleva penas de cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.

También la de "violencia contra funcionarios de policía", delito penado con cinco años de prisión y 15.000 euros de multa, que resulta elevado hasta los 10 años de cárcel y 150.000 euros de multa si sucede en las circunstancias de "reunión y uso de armas".

Asimismo, se menciona la "participación en un grupo con el fin de preparar actos de violencia o daños" (hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa) o incluso "daños en reunión" (hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa).

Los disturbios provocaron además importantes daños materiales que afectaron a una exposición fotográfica al aire libre de Yann Arthus-Bertrand, bajo el título 'Vivre Ensemble' ('Vivir Juntos'), en la plaza de la Concordia, junto a los Campos Elíseos.

El ministro del Interior señaló que la intervención policial impidió el saqueo de comercios y el intento de bloqueo de la autopista de circunvalación de la capital.

"Este tipo de acciones no las vamos a tolerar, vamos a intervenir de manera sistemática", dijo el ministro, que aseguró que prepararán un dispositivo especial para la noche del próximo día 30, cuando se disputará en Budapest la final del PSG frente al Arsenal.

Para ese día aprovecharán la experiencia del año pasado, cuando los disturbios provocados en la celebración de la primera Liga de Campeones del equipo de la capital francesa se saldó con 150 detenidos y dos muertos, uno de ellos en París y otro en Dax.

Nuñez criticó que el alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, anunciara unilateralmente la creación de una 'fan zone' en la ciudad para la noche de la final.