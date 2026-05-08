El Sevilla y el Espanyol juegan otra final en el Sánchez-Pizjuán

La formación que entrena Luis García Plaza se encontró el lunes con un adversario que tiene todo prácticamente dicho en el torneo tras ganar la Copa del Rey y asegurarse una participación europea para el próximo curso, pero ahora el equipo perico llega metido en un lío.

El conjunto sevillista salió de los puestos de descenso con su triunfo y es decimoséptimo con 37 puntos, sólo uno más que el Alavés, antepenúltimo, y con dos de desventaja con los 'pericos', por lo que en caso de una nueva victoria los adelantaría en la tabla y afrontaría con la moral reforzada el encuentro del próximo miércoles en Villarreal en la antepenúltima jornada.

El técnico madrileño mantiene como bajas seguras por lesión al centrocampista Manu Bueno y el central brasileño Marcao Teixeira, mientras que el punta Isaac Romero se recupera de unas molestias en el muslo derecho que ya tenía ante la Real y por las que fue sustituido en el descanso, aunque parece que volverá a forzar para estar ante el Espanyol.

Para aclimatar al equipo al horario del partido (16.15 horas), García Plaza ha programado sesiones de trabajo de esta semana por la tarde y las del jueves y el viernes, además, en el Sánchez-Pizjuán, donde ya podrá jugar el centrocampista suizo Djibril Sow tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones.

El Espanyol, por su parte, afronta su primera final contra el Sevilla en este decisivo desenlace de temporada, un duelo clave para la permanencia de ambos conjuntos al que los catalanes llegan después de sumar 6 puntos de los últimos 51 posibles y no haber ganado en todo 2026.

El conjunto blanquiazul, decimotercero, necesita vencer para alejar los fantasmas. Con 39 puntos, los pupilos de Manolo González disfrutan de una mejor posición que el Sevilla (decimoséptimo contra decimotercero), pero la dinámica periquita, el hambre del rival y el escenario, el Sánchez Pizjuán, dibujan un retrato complicado.

De hecho, el Espanyol suele sufrir cuando visita el feudo sevillista. La última victoria catalana en LaLiga llegó en la temporada 2010-11. Desde entonces, el balance es claramente favorable al anfitrión, con ocho victorias y cuatro empates. El último, de todos modos, llegó el curso pasado (1-1).

El vestuario blanquiazul ha insistido durante la semana en su implicación con el proyecto y con la permanencia. También en el apoyo a su entrenador, Manolo González. El equipo asume que los discursos no bastan y que ganar ya es esencial para recuperar el crédito, la confianza y la tranquilidad en la clasificación.

Por otra parte, el técnico no podrá contar con el delantero, y capitán, Javi Puado, ni con el extremo belga Cyril Ngonge, ambos lesionados.

- Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Vargas, Agoumé, Gudel, Ejuke; y Maupey e Isaac Romero o Sow.

- Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko González, Pol Lozano; Dolan, Edu Expósito, Pere Milla y Kike García.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.