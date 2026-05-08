Manolo González: "Ganando damos un paso casi definitivo"

El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha subrayado que todos en el vestuario son "mayorcitos" para entender la dificultad del pulso y más, ha puntualizado, "fuera de casa" y en el tramo final de la temporada. "Tiene presión para los dos equipos, no sólo para el Espanyol", ha apostillado.

La clave del encuentro, para González, es "estar centrados y no perder los papeles". El entrenador ha instado a sus futbolistas a "no entrar en cuestiones que no sean del juego". Además, ha avisado de que el ambiente del Sánchez Pizjuán se puede girar "en contra" del anfitrión en función del guion del duelo.

El entrenador ha recalcado la necesidad de "no dar vida" al rival. "Si quieren tener vida, que se la ganen. Estos encuentros se deciden por detalles. No creo que ningún equipo vaya a pasar por encima del otro. Llegamos fuertes", ha añadido tras poner énfasis en la necesidad de mejorar el acierto de cara a puerta.

González ha confesado que el equipo no mira excesivamente el calendario: "Estamos seguros de salir a ganar, no contemplamos otra situación".

"Aunque la situación ha empeorado respecto a la primera vuelta, estamos convencidos que saldremos a competir con todo", ha reiterado el preparador del conjunto blanquiazul.

Por otra parte, Manolo González no ha valorado los posibles cambios en el área deportiva. Ramón Rodríguez, 'Monchi', y el club negocian para que este sea el nuevo director general deportivo. "Me preocupa el presente. La entidad está muy por encima de entrenadores y jugadores. Lo que debo hacer es trabajar", ha sentenciado.