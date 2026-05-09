Ernesto Valverde: “No conozco demasiado a Terzic”

"Nno sé qué encaje puede tener, no conozco demasiado a Terzic”, dijo hoy en una rueda de prensa previa al partido del domingo frente al Valencia.

“He visto a su equipo jugar, aquella liga que perdieron en el último partido, que llegó a la final de la Liga de Campeones (con el Burussia Dortmund), pero no sé demasiado”, prosiguió en la sala de prensa de Lezama.“No quiero entrar mucho en eso. Es evidente que el club tiene que trabajar, pero eso es para la temporada que viene”, dijo. Aún así, el ‘Txingurri’ tuvo un mensaje hacia Edin Terzic: “Le deseo suerte, porque su suerte será la suerte del Athletic”.

Valverde mostró cierto malestar al ser cuestionado por el técnico alemán. “Me parecen muy bien estas preguntas, pero son más para la última conferencia de prensa”, dijo.

“La temporada todavía no ha terminado. Esto es para la temporada que viene, nos tenemos que centrar ahora en lo que tenemos nosotros, que son estos cuatro partidos”, apuntó. “Cuando nos estamos jugando cosas y, además, cosas importantes, da la sensación de que ya echamos tierra en esta temporada. En cierta medida es un poco así”, opinó. “Yo, que soy el entrenador, lo que quiero es que todos los jugadores estén pensando en el partido de mañana y no analizando la plantilla, el entrenador… la idea va por ahí”, zanjó.