Fútbol Internacional
09 de mayo de 2026 a la - 11:40

Problemas con el VAR retrasó en diez minutos en el inicio del Sevilla-Espanyol

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Sevilla, 9 may (EFE).- El Sevilla-Espanyol, de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports y que tenía programado su inicio a las 16.15 horas (hora CET) de este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tuvo que retrasar su inicio diez minutos debido a unos problemas con el sistema de videoarbitraje (VAR).

Por EFE

El árbitro del partido, el colegiado del Comité Castellanomanchego Javier Alberola Rojas, poco antes del comienzo, recibió una comunicación de que no funcionaba correctamente el VAR y eso se lo trasladó la situación a los dos capitanes, el serbio Nemanja Gudelj por el Sevilla y el uruguayo Leandro Cabrera por el Espanyol.

Posteriormente también habló con los entrenadores, Luis García Plaza y Manolo González, respectivamente, y con un técnico del VAR en la banda, hasta que diez minutos después de la hora prevista dio por iniciado el encuentro tras verificarse que el sistema funcionaba correctamente.