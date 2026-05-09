Problemas con el VAR retrasó en diez minutos en el inicio del Sevilla-Espanyol

El árbitro del partido, el colegiado del Comité Castellanomanchego Javier Alberola Rojas, poco antes del comienzo, recibió una comunicación de que no funcionaba correctamente el VAR y eso se lo trasladó la situación a los dos capitanes, el serbio Nemanja Gudelj por el Sevilla y el uruguayo Leandro Cabrera por el Espanyol.

Posteriormente también habló con los entrenadores, Luis García Plaza y Manolo González, respectivamente, y con un técnico del VAR en la banda, hasta que diez minutos después de la hora prevista dio por iniciado el encuentro tras verificarse que el sistema funcionaba correctamente.