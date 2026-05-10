América de Cali y Santa Fe empatan y definen pase a las semifinales en Bogotá

El partido comenzó con el juego veloz de Independiente Santa Fe y el veterano Hugo Rodallega, quien marcó el primer gol a los siete minutos y sorprendió a sus rivales.

Le siguieron varios minutos de disputa mano a mano en la que el América consiguió apoderarse de la cancha y replegar al Santa Fe.

Pero fue en el segundo tiempo que el delantero Adrián Ramos igualó las acciones para el América, con un cabezazo a los 47 minutos.

Esto le dio un impulso al América que comenzó a dominar la cancha y tuvo dos opciones más de gol, que finalmente no se concretaron.

Con este empate, ambos equipos aún sueñan con el pase a las semifinales de la liga colombiana que se definirá la próxima semana en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín', en Bogotá.

Más temprano, Deportes Tolima venció por 1-0 a Deportivo Pasto con gol de Luis 'Chino' Sandoval que fue suficiente para llevarse la victoria.

El encuentro estuvo parejo en cuanto a remates durante la primera mitad del partido, pese a que el Deportes Tolima logró un mayor control de la cancha.

Las intervenciones destacadas de ambos porteros y las tarjetas amarillas a Andrey Estupiñán, Yéiler Góez y Mateo Garavito del Deportivo Pasto, que fueron amonestados por juego peligroso y faltas tácticas, marcaron el partido.

Por su parte, el Atlético Nacional superó por 1-2 al Internacional de Bogotá con goles de Juan Manuel Rengifo y un autogol del portero Simón Zapata en el estadio Metropolitano de Techo.

Ambos equipos llegaron después de realizar campañas destacadas en el todos contra todos del campeonato en el que los locales lograron la clasificación en la última jornada en el juego ante Independiente Santa Fe.