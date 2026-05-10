Fútbol Internacional
10 de mayo de 2026 a la - 13:40

El Sevilla celebra los 20 años de la consecución en Eindhoven de su primer título europeo

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Sevilla (España), 10 may (EFE).- El Sevilla celebra este domingo el veinte aniversario de la consecución de su primer título europeo, cuando el 10 de mayo de 2006 se proclamó campeón de la entonces denominada Copa de la UEFA, en una final que ganó en la ciudad neerlandesa de Eindhoven al Middlesbrough inglés por un rotundo 4-0.

Por EFE

El club andalu, entonces presidido por José María del Nido Benavente y entrenado por Juande Ramos, logró en esa temporada 2005/06 romper una maldición que se acercaba al medio siglo de no clasificarse para una final de un torneo oficial, desde que en la campaña 1961/62 disputó la de la Copa de España y la perdió 2-1 ante el Real Madrid.

Los sevillistas, 44 años después, tuvieron la oportunidad de apoyar a su equipo en una final y, además, la primera continental de su historia, la Copa de la UEFA, que en ese curso se fijó en el Philips Stadion, sede del PSV y a la que se llegó tras superar en semifinales al Schalke 04 alemán con el recordado tanto del malogrado Antonio Puerta en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La final de Eindhoven la encarriló con un tanto del brasileño Luis Fabiano y después la sentenció otros dos del italiano Enzo Maresca y uno del malí Frederic Kanouté, lo que desataron la locura entre los miles de seguidores sevillistas que llenaron la ciudad holandesa.

Después de ese éxito, el equipo hispalense empezó a encadenar títulos y acumuló otros seis de la Copa de la UEFA -los cinco últimos ya bajo la denominación de Liga Europa-, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y dos de la Copa del Rey.

Esta efemérides del Sevilla contrasta ahora con la situación actual del club, inmerso en una crisis económica, institucional y deportiva, hasta el punto de que el equipo lucha en estos días por no descender a Segunda División.