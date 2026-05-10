El Sevilla celebra los 20 años de la consecución en Eindhoven de su primer título europeo

El club andalu, entonces presidido por José María del Nido Benavente y entrenado por Juande Ramos, logró en esa temporada 2005/06 romper una maldición que se acercaba al medio siglo de no clasificarse para una final de un torneo oficial, desde que en la campaña 1961/62 disputó la de la Copa de España y la perdió 2-1 ante el Real Madrid.

Los sevillistas, 44 años después, tuvieron la oportunidad de apoyar a su equipo en una final y, además, la primera continental de su historia, la Copa de la UEFA, que en ese curso se fijó en el Philips Stadion, sede del PSV y a la que se llegó tras superar en semifinales al Schalke 04 alemán con el recordado tanto del malogrado Antonio Puerta en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La final de Eindhoven la encarriló con un tanto del brasileño Luis Fabiano y después la sentenció otros dos del italiano Enzo Maresca y uno del malí Frederic Kanouté, lo que desataron la locura entre los miles de seguidores sevillistas que llenaron la ciudad holandesa.

Después de ese éxito, el equipo hispalense empezó a encadenar títulos y acumuló otros seis de la Copa de la UEFA -los cinco últimos ya bajo la denominación de Liga Europa-, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y dos de la Copa del Rey.

Esta efemérides del Sevilla contrasta ahora con la situación actual del club, inmerso en una crisis económica, institucional y deportiva, hasta el punto de que el equipo lucha en estos días por no descender a Segunda División.