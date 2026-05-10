El 'Spanish Johor' iguala el récord mundial de partidos invicto en liga con 108

El conjunto malasio, que está dirigido por el españoil Xisco Muñoz, no pierde un encuentro liguero desde abril de 2021. Goleó este domingo en el campo del Kelantan The Real Warriors por 1-14 en la última jornada con dianas de los españoles Antonio Cristian y Alberto Díaz, así como seis del brasileño Bergson y tres del argentino Federico Hidalgo, entre otros.

En esta ocasión también jugaron los españoles Raúl Parra y Nacho Méndez y el nacionalizado tailandés Christian Abad.

No podrá batir el récord hasta que comience la próxima temporada, pero por el momento acumula cuatro campañas consecutivas invicto en liga y seis en total, ya que alcanzó este logro también en 2016 y 2020.