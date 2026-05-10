Milito presume que el Guadalajara nunca dejó de creer

"Siempre hay que creer, más allá de las adversidades que a veces toca atravesar en el fútbol. Sabíamos que teníamos un equipo poderoso delante, pero mantuvimos la confianza", dijo en conferencia de prensa.

Con dos goles del joven de 18 años Santiago Sandoval, Guadalajara derrotó este sábado por 2-0 al Tigres en el partido de vuelta de los cuartos de final, con lo que empató 3-3 la serie y se clasificó a la fase de los cuatro mejores por haber terminado mejor que su rival en la fase regular.

Milito celebró que el equipo construyó un buen ambiente dentro y fuera de la cancha durante todo el campeonato, lo que ayudó a conectar con la afición y hacer valer este sábado la condición de local.

"Las dinámicas positivas se construyen y que la gente esté enganchada con el equipo, es parte de esa construcción. La dinámica que existe, más allá del resultado, es inmejorable", aseguró.

Guadalajara no contó con cinco de sus titulares, convocados a la selección, entre ellos su goleador Armando González.

Milito aseguró que el equipo encarará la semifinal con la misma actitud que comenzaron el torneo en el que tuvieron 11 victorias, tres derrotas y tres empates.

"Seguiremos con la misma humildad, trabajando y creyendo", dijo.