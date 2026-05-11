2-2. El Benfica de Mourinho empata con el Braga y cae del segundo puesto

El clásico entre el Benfica y el Braga solo vio goles en la segunda parte, el primero de ellos a favor de las 'águilas'.

Apenas unos segundos después de la reanudación, el argentino Gianluca Prestianni recuperó el balón en el centro del campo, se dirigió hacia la portería y centró para que Rafa marcara contra su antiguo equipo.

El Benfica no tuvo tiempo de celebrar, ya que un minuto después el Braga empató por medio del español Pau Víctor, quien culminó de cabeza un centro de su paisano catalán Víctor Gómez.

En el minuto 88, un disparo en arco del francés Jean-Baptiste Gorby heló Da Luz y puso al Braga por delante, pero un penalti transformado por el griego Vangelis Pavlidis en el 95' evitó que los de Mourinho sufrieran la primera derrota liguera de la temporada.

Tras el empate, los de Mourinho caen al tercer puesto, con 77 puntos, a 2 del Sporting, que ganó su duelo contra el Rio Ave (1-4).