El argentino Beltrán trabaja con normalidad y Thierry realiza una parte del entrenamiento

El equipo valencianista se entrenó después de la victoria de este domingo ante el Athletic, correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), en una sesión en la que los titulares hicieron trabajo regenerativo y el resto trabajó sobre el césped, un grupo en el que se incorporaron el argentino y el portugués.

En el caso de Beltrán, no entró en la convocatoria contra el Atlético de Madrid ni contra el Athletic debido a unos problemas en la rodilla que le tuvieron apartado de la dinámica del grupo durante la pasada semana, a excepción de los últimos dos entrenamientos en los que trabajó de manera parcial y este lunes fue la primera vez que lo hizo al completo.

En el caso de Thierry, el lateral se lesionó en la musculatura abductora de la pierna derecha a finales de abril en el partido contra el Mallorca en Son Moix y, después de perderse los tres últimos partidos, comienza a incorporarse progresivamente con el grupo.

En cuanto al resto de los lesionados de larga duración, Mouctar Diakhaby sigue avanzando en solitario sobre el césped, mientras que Dimitri Foulquier y José Copete están en una fase menos avanzada.

El Valencia ocupa la zona media de la tabla, ya que es duodécimo, pero sus 42 puntos aún no le aseguran la permanencia de forma matemática a falta de tres jornadas para la conclusión del torneo cuyo campeón ya se conoció este fin de semana, tras el triunfo del Barcelona en el clásico contra el Real Madrid (2-0).