Rodri, del City, apunta a la final de la FA Cup contra el Chelsea

El centrocampista español se ha perdido los últimos cuatro partidos por un problema en la ingle que sufrió en los últimos minutos de la victoria contra el Arsenal del pasado 19 de abril.

Pese a que Pep Guardiola apenas desveló nada de la disponibilidad de Rodri de cara a este miércoles, sí aseguró que está "mejor" y que decidirán sobre su convocatoria para el Palace en función de lo que ocurra en el entrenamiento de este miércoles, el último antes de este duelo vital en la lucha por la Premier League.

Preguntado sobre si le preocupa si estará disponible o no para la final de la FA Cup, Guardiola lo negó y dijo que la plantilla está bien respecto a la enfermería.

El City tendrá la oportunidad contra el Palace de reducir a dos puntos la diferencia con el Arsenal en la cabeza de la table y el sábado podrá sumar el segundo título de la temporada contra el Chelsea en Wembley.