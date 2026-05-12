Solari afirma que el Pachuca debe apoyarse en su identidad para superar a Pumas

"Respetamos a Pumas, sabemos el equipo que tienen, han hecho las cosas bien, pero no pensamos en ellos, nos preocupa nuestro desempeño, como lo hicimos ante Toluca, porque eso es lo que nos representa, nuestra identidad, eso es lo que representa nuestra institución", aseguró el técnico.

Solari habló en la previa del juego de ida de la semifinal en la que chocará con el equipo felino, en el que juega el costarricense Keylor Navas.

El estratega confió en el buen entendimiento que ha tenido su equipo en su sistema, que les permitió eliminar al bicampeón Toluca en los cuartos de final, para ahora superar a los Pumas, que terminaron en la cima de la fase regular.

"Hemos tenido varios meses de trabajo en los que hemos dado al equipo otra forma, los jugadores se han comprometido con el proyecto. Hemos dado una idea e identidad a este equipo de manera rápida gracias a la calidad de los jugadores con los que contamos, eso nos ha facilitado las cosas. Eso es lo más valioso que tenemos, la calidad de grupo que está a muerte con nosotros", explicó.

Esteban Solari destacó la evolución que ha tenido su equipo desde que llegó al banquillo, algo que será determinante en esta eliminatoria.

"Somos un equipo mucho más maduro, aprendimos de nuestro pasado, pero nos hemos hecho fuertes, sobre todo en casa. Claro que esperamos un partido complicado y eso hará que la serie se defina en la vuelta en su estadio", concluyó.

El partido de vuelta entre Pachuca y Pumas será el próximo domingo en casa de los felinos.