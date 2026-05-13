Christensen, alta; Fermín y De Jong, ausentes en el Barça junto al sancionado Raphinha

El regreso del internacional danés, que no juega desde el 16 de diciembre por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, es la principal novedad de la lista junto a las bajas de De Jong y Fermín, que participaron en la victoria del pasado domingo contra el Real Madrid que certificó el título de Liga.

Asimismo, la ausencia de Raphinha por acumulación de amarillas se unirá a la baja ya conocida de Lamine Yamal, quien se lesionó en el bíceps femoral de la pierna izquierda ante el Celta y ya no vestirá la camiseta azulgrana esta temporada.

La convocatoria del Barcelona estará formada por estos 23 jugadores: los porteros Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller; los defensas Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Rashford y Roony.