Louzán sobre el caso Negreira: “Ojalá más pronto que tarde, una sentencia contundente”

El dirigente gallego ha sido preguntado por este asunto tras el acto y ha reclamado una resolución clara del proceso judicial que investiga los pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, entre 2001 y 2018, insistiendo en la necesidad de cerrar cualquier sombra de duda en torno al fútbol español. Ha señalado además que la Federación “no va a entrar en ningún tipo de polémica” y que la situación será analizada junto a su área jurídica.

Louzán ha subrayado además que los hechos investigados pertenecen a una etapa anterior a la actual dirección federativa. “Eso no forma parte de nuestra etapa, no es mi etapa ni la de Fran Soto, es una etapa totalmente pasada”, ha afirmado, en referencia al caso Negreira y al actual presidente del Comité Técnico de Árbitros.

En relación con el arbitraje, el presidente de la RFEF ha defendido la labor del colectivo arbitral y ha asegurado que los errores forman parte del juego. “Nunca estamos exentos de que pueda haber errores, pero son errores siempre involuntarios”, ha afirmado Louzán, que ha añadido que los colegiados españoles están “probablemente entre los que más cuentan en Europa”.

Louzán ha añadido que la Federación analizará cualquier situación relacionada con las críticas al arbitraje y ha insistido en que el organismo no quiere entrar en polémicas, por lo que el asunto será valorado desde el punto de vista jurídico.