Messi repite como el mejor pagado de la MLS antes del 'asalto' a Cincinnati

El salario del '10' argentino y del resto de futbolistas de la liga norteamericana fueron revelados por el Sindicato de Jugadores de la MLS (MLSPA), en un listado que también detalla el sueldo que el colombiano James Rodríguez percibe por su breve paso por el Minnesota United.

El mediapunta colombiano, flamante fichaje del club de Minnesota el pasado febrero, firmó un contrato hasta junio a cambio de 684.000 dólares para prepararse para el Mundial 2026, una cifra que le sitúa fuera de los 250 jugadores mejor pagados de la liga.

Sin embargo, su desempeño no ha sido el esperado, y Rodríguez apenas ha participado en cinco partidos de la MLS -uno como titular- y en dos de la U.S. Open Cup, en los que suma dos asistencias, pero no ha anotado goles.

El Minnesota United tiene una opción para extender la vinculación hasta diciembre de 2026, aunque el club aún no ha confirmado si la ejecutará y, según fuentes de la liga estadounidense, el colombiano se despedirá del equipo después del juego de este miércoles contra el Colorado Rapids para empezar a prepararse para el Mundial.

El segundo jugador mejor pagado de la liga es el surcoreano Heung-min Son, de Los Angeles FC, con 11,2 millones de dólares asegurados, seguido por otro argentino del Inter Miami, Rodrigo De Paul, cuyo sueldo asciende a 9,7 millones.

El 'top 5' lo cierran el mexicano Hirving Lozano (San Diego FC) y el paraguayo Miguel Almirón (Atlanta United), quienes percibirán esta temporada 9,3 millones y 7,9, respectivamente.

Por equipos, el Inter Miami es de lejos el que desembolsa una mayor cantidad, repartiendo 54,6 millones de dólares en salarios entre todos sus jugadores, seguido por Los Angeles FC, con 32,7 millones.

El Cincinnati distribuye 23,5 millones en sueldos, mientras que el Philadelphia Union cierra el listado con 11,7 millones garantizados en 2026.