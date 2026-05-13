Rafa Nadal niega cualquier relación con candidaturas a la presidencia del Real Madrid

A través de su perfil en la red social 'X', Nadal envió un mensaje para exponer su postura y clarificar que no está en ninguna de las posibles candidaturas.

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", escribió.

La rumorología en torno a su figura e influencia en el club blanco, va de la mano respecto a la posible candidatura del empresario Enrique Riquelme, actual presidente ejecutivo de Cox Energy, uno de los gigantes mundiales de las energías renovables.

La vinculación reside en el patrocinio de su empresa en el 'Team Rafa', el equipo de Nadal que compite en el 'UIM E1 World Championship' de barcos eléctricos.

Pese a que Riquelme aún no ha confirmado si finalmente se presentará contra Florentino Pérez en las urnas, varias informaciones apuntaban a una anexión de Nadal a su candidatura, por lo que el tenista balear, que en muchas ocasiones se ha dejado ver por el palco del Bernabéu con el actual dirigente blanco, no participará en el proceso electoral.