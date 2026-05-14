Arte y fútbol contra la división: el póster del Mundial apuesta por unión de Norteamérica

"Si tres artistas de contextos diferentes pueden ponerse de acuerdo, ¿por qué no podríamos a nivel global? Tal vez tome meses, pero al final se resuelve", explicó la ilustradora mexicana en una videoconferencia con EFE.

Minerva GM fue la responsable de diseñar la parte de México en el póster oficial del Mundial, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y el país azteca del 11 de junio al 19 de julio,

Y se convirtió en la tercera mujer en la historia en diseñar el póster del Mundial, un hito que considera "un antes y un después" en su carrera, y para el que aseguró que se inspiró con "miles de vídeos de (aficionados) mexicanos en mundiales".

La obra, que se suma a la larga tradición de pósteres oficiales que han acompañado a estos mundiales desde la primera edición en Uruguay 1930, es un 'collage' dividido en tres secciones con tonos rojos (Canadá), azules (EE.UU.) y verdes (México), e incorpora referencias culturales representativas de cada país.

"El 'collage' era lo que mejor unía nuestras voces. Carson se enfocó en la fauna y flora de Canadá; Hank en una abstracción de la bandera de EE. UU. y yo decidí irme por los fans, por la gente que ama el fútbol, porque en México es el deporte por excelencia", precisó la artista.

El segmento dedicado a México incluye un águila -presente en el escudo nacional-, dalias, una trompeta, una maraca y un sombrero mariachi; el de Canadá incorpora la hoja de arce y animales emblemáticos como un alce, un ganso y un arrendajo azul, y el estadounidense destaca por barras y estrellas en azul, rojo y blanco, los colores de su bandera.

El canadiense Carson Ting reveló que el principal objetivo de la obra era "que el público sintiera que hay esperanza y que el futuro es brillante, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo".

Para transmitir este mensaje, indicó que introdujeron casi al final del proceso un matiz clave: un fondo blanco que reflejaba "luz positiva".

"Al principio, el fondo del póster era negro. Se veía muy potente, pero no transmitía la energía positiva que buscábamos. En cuanto lo cambiamos a blanco, todo cambió; la gente gravitó hacia esa luz. Cada día aparecía una noticia de guerra en los informativos y eso nos daba más combustible para empujar este proyecto hacia una luz positiva. El Mundial va de humanidad y de dejar a un lado nuestras diferencias", destacó el artista.

Este hincha del fútbol explicó que en su tercio introdujo un arcoíris "que simboliza la diversidad de Canadá", así como un ganso con el sombrero de la Real Policía Montada y un arrendajo azul con una 'snowboard' "para que fuera divertido y ligero".

"He trabajado para Nike, Adidas o la NBA, pero este es el torneo más grande de la historia de la FIFA y ser el responsable de representarlo es surrealista", concluyó.

El estadounidense Hank Willis Thomas, con obras en el MoMa de Nueva York o el Guggenheim, resaltó que la colaboración permitió que "voces, opiniones y estéticas muy diferentes se unieran en un estilo cohesivo" que fusionó las mentes de sus artistas.

Esta unión creativa -dijo- es un preludio de lo que sucederá durante la disputa del mundial, cuando "los ojos de millones de personas se centren en un solo evento, y todos nos volvamos uno al seguir el balón con anticipación".

El aclamado artista conceptual afroamericano, autor del monumento 'The Embrace' en Boston, lanzó en su parte del 'collage' una reflexión de "cómo la bandera puede significar tantas cosas diferentes para personas tan distintas, en un momento de gran polarización en la sociedad estadounidense.

"Mi parte trata sobre el tejido de América, ese 'patchwork' (mosaico de telas). Quería representar esa diversidad de identidades que forman el país", concluyó.