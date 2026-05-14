El Independiente estrena título de Supercopa Ecuador y expone liderato ante Macará

El cuadro del Valle, que también tiene grandes posibilidades para acceder a octavos de final de la actual Copa Libertadores, saldrá en su mejor momento futbolístico ante Macará, bajo la dirección técnica del uruguayo Joaquín Papa.

El Macará se jugará la posibilidad para acercarse a la zona de clasificación al hexagonal final de la Liga Pro, liderado por sus goleadores, el argentino Federico Paz y el uruguayo Franco Posse.

La decimocuarta fecha comenzará mañana, viernes, con el enfrentamiento entre Liga Deportiva Universitaria de Quito, que intentará repetir el triunfo del pasado lunes, en su choque contra Técnico Universitario, que en la fecha pasada goleo por 4-0 a Delfín.

El técnico de Liga, el brasileño Tiago Nunes, decidirá si preserva a varias figuras pensando también en el partido de la quinta fecha de la fase de Grupos de la Libertadores, del próximo miércoles, contra el argentino Lanús, en Quito.

Entretanto, la Católica, que ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 22 puntos, saldrá ante Delfín enbusca deresarcirse de las cuatro derrotas consecutivas, entre ellas, la de ayer, miércoles, por el título de la Supercopa Ecuador ante el Independiente del Valle.

Otro de los partidos atractivos de la jornada lo protagonizarán Barcelona y Aucas, en busca de consolidar sus niveles de juego.

Barcelona no ha logrado consolidarse en la Liga Pro, pues esta quinto, con 20 puntos; tampoco le va bien en la fase de Grupos de la Libertadores, ocupa el último puesto por el Grupo D, pero el pasado martes comenzó con triunfo y clasificándose a octavos de final la Copa Ecuador.

Mientras el Aucas esta tercero en la tabla de posiciones, con 22 unidades, bajo la dirección técnica del argentino Norberto Araujo, cuya propuesta de juego le ha permitido alcanzar importantes resultados.

- Partidos de la decimocuarta fecha de la Liga Pro de Ecuador:

- Viernes: Liga de Quito-Técnico Universitario y Libertad-Deportivo Cuenca.

- Sábado: Macará-Independiente del Valle; Universidad Católica-Delfín y Barcelona-Aucas.

- Domingo: Leones del Norte-Mushuc Runa y Manta-Emelec.