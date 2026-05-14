Un entrenador y un espectador, juzgados por increpar a una árbitra por su identidad sexual

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informó este jueves de que los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2025 en el área de Ferrol, cuando la colegiada "fue increpada durante el partido por varias personas, particularmente por el entrenador de uno de los equipos".

La resolución del magistrado afirma que el técnico, al ser expulsado, "se dirigió a ella con frases como puta bollera de mierda y otras similares" y señala que un espectador, durante el duelo deportivo, "también se dirigió en varias ocasiones a la citada colegiada en similares términos".

"Dirigieron las frases o palabras ante todos los presentes con intención de lesionar su dignidad por razón de orientación o identidad sexual, constituyendo un trato degradante hacia su persona que atentó contra su integridad moral", se destaca en el texto, que confirma que la Audiencia de A Coruña pasa a ser "órgano competente para conocer y juzgar la causa".

El auto formula la acusación contra ambas personas por sendos delitos "cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso de normas con dos delitos contra la integridad moral".